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«Как входить будем?» — тизер новых «Трех богатырей»

Дмитрий Кинский
8 июля 14:34
1 минута на чтение
Кинокомпания «Вольга» опубликовала тизер-трейлер мультфильма «Три богатыря и гуси-лебеди».
В предыдущей части у главных героев родились дети, а в новой их похищают гуси-лебеди. Так что трем богатырям предстоит далекое путешествие.
Режиссером анимационной картины выступил Федор Дмитриев, который снял «Барбоскины на даче» и «Царевны».
Премьера состоится 24 декабря.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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