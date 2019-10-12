Помните июльский номер «Мира фантастики» (189-й, с бехолдером на обложке)? Мы посвятили его настольным ролевым играм, в том числе и знаменитой Dungeons & Dragons. В номер, помимо всего прочего, также вошла и миниатюрная настольная ролевая игра на четыре страницы, придуманная нашими друзьями из «Студии 101».

Теперь мы публикуем её отдельно!

«Как воскресить лича?» — миниатюрная настольная ролевая игра с минимальным набором правил. Для неё вам понадобятся несколько листов бумаги, карандаш, шестигранная игральная кость и толика воображения. Это немного пародийная фэнтезийная история, в которой вам предлагается взять на себя роли прислужников тёмного властелина. Они жаждут оживить своего господина и при этом не попасть впросак. Если вы знакомы с видеоиграми вроде Dungeon Keeper и Overlord или слышали про настолку «Да, тёмный властелин!», то легко уловите дух игры. Насколько она будет пародийной, а насколько драматичной, решать вам. Но помните: главный вопрос, которым задаются её действующие лица, — «как воскресить лича?».