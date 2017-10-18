Ажиотаж вокруг фильма «Оно» постепенно спадает. Картина покидает кинотеатры с внушительной суммой, а продюсеры и съёмочная команда готовятся ко второй части. Однако то и дело в Сети появляются любопытные детали о первой части. Например, самая страшная сцена «Оно»… так и не попала кинотеатры!
Об этом в подкасте Throwing Shade рассказал актёр Тимоти Саймонс. Он пробовался на роль до того, как она отошла Биллу Скарсгарду.
Там была сцена в прошлом Дерри. Пеннивайз убеждал женщину отдать ему ребёнка, чтобы тот его сожрал. И это пугало. И самое страшное было в том, насколько прямолинейно он это говорил. Что-то вроде: «Если ты этого не сделаешь, то я сделаю с тобой это и это». Всё это было ужасно.
Актёр Тимоти Саймонс
Слова актёра подтверждает отрывок из сценария фильма. Вот 87-я и 88-я страницы скрипта Гэри Добермана, который основан на сценарии Чэйза Палмера и Кэри Фукунаги:
Пеннивайз уговаривает женщину по имени Эбигейл. Она умоляет забрать её саму вместо ребёнка, но клоун непоколебим. Он отвечает, что заберёт её саму, её ребёнка, её мужа и всех жителей. Или всего лишь одного ребёнка, и при этом все остальные дети, которые его «не интересуют» останутся жить. В итоге Пеннивайз забирает ребёнка и сжирает его прямо там.
Не исключено, что эту жуткую сцену мы ещё увидим, но уже во второй части фильма. Актёр Билл Скарсгард утверждал, что из картины вырезали сцены происхождения Пеннивайза, которые оставили для сиквела. Похоже, эту сцену тоже покажут во второй части.
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