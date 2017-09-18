Мы уже рассказывали, что фильм «Оно» получит режиссёрскую версию на Blu-ray и цифровых носителях, куда войдёт несколько вырезанных сцен. Оказывается, это были не все вырезанные сцены! Билл Скарсгард, исполнитель роли Пеннивайза, рассказал, что в фильме была ещё одна сцена, которая не вошла в финальный монтаж. Она приоткрывала тайну над происхождением Танцующего клоуна.

Мы сняли сцену-флешбэк из 1600-х годов, ещё до того, как Пеннивайз стал Пеннивайзом. Вышло очень, очень жутко. И там я не клоун. Я скорее похож на себя. И это что-то вроде предыстории Оно и происхождения Пеннивайза. И вполне возможно, эту историю раскроют во второй части. Идея в том, что Оно бездействовало в течение многих тысяч лет. По крайней мере, на это намекает флэшбек. Актёр Билл Скарсгард

Скорее всего, актёр прав — эту сцену решили оставить на вторую часть. По всей видимости, в сиквеле «Оно» клоуну уделят куда больше внимания, чем в оригинале. Нам покажут не только кульминацию истории, но то, как Пеннивайз появился на свет.