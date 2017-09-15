Оказывается, для кинотеатральной версии хоррора «Оно» создатели ленты вырезали несколько сцен. Они не вышли в финальный монтаж, но зрители всё равно их смогут увидеть на Blu-ray и цифровых носителях. Об этом рассказали режиссёр и продюсер проекта Энди и Барбара Мускетти.

Авторы фильма говорят, что на цифровую версию войдёт материалов примерно на 15 минут. В целом, они ещё больше раскрывают героев из «Клуба неудачников». Например, будут вот такие сцены.

Там есть отличная сцена с бар-мицвой (религиозным совершеннолетием — прим. МирФ) мальчика Стэнли, когда он говорит речь перед всеми собравшимися. Он обвиняет взрослых Дерри [в замалчивании истории города и исчезновении детей], а потом сцена заканчивается на весьма сильном моменте. После того, как заканчивается соревнование по плевкам, действие перетекает во что-то странное и абсолютно не относящееся к сюжету. Но это очень забавно. Джек Грейзер, сыгравший Эдди, делает кое-что безумное. Энди и Барбара Мускетти

Пока неизвестно, когда «Оно» появится на цифровых носителях. Так что у вас ещё есть шанс успеть посмотреть фильм в кинотеатре.