Канал AMC запустил в производство новый спин-офф «Ходячих мертвецов», пишет THR. Премьера шоу запланирована на 2020 год. Названия у него пока нет, но известно, что в первом сезоне будет 10 эпизодов. Съёмки планируют начать летом 2019-го.

Показать зрителям новую часть вселенной «Ходячих мертвецов», погрузить их в новую мифологию — это очень классный способ отпраздновать десятилетие оригинального сериала и пятнадцатилетие замечательного комикса. Скотт М Гимпл, исполнительный продюсер «Ходячих мертвецов»

Сюжет расскажет о первом поколении людей, выросших после зомби-апокалипсиса. Сериал сконцентрируется на двух юных девушках, а действие развернётся в той части вселенной «Ходячих мертвецов», которую зрители ещё не видели.

Шоуранером выступит Мэттью Негрете. До этого он писал сценарии для эпизодов оригинального шоу. Пока неизвестно, появится ли в новом сериале кто-то из актёров «Ходячих мертвецов».