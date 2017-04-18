С 19 мая канал Disney в рамках рубрики «Время супергероев» начнёт показывать мультсериалы о Стражах Галактики и Человеке-пауке. Выходить они будут по вечерам пятницы вместе с другими мультсериалами «Звёздные войны: Повстанцы» и «Леди Баг и Супер-Кот».

«Великий Человек-паук» покажет историю юного Питера Паркера, который присоединился к секретной организации Щ.И.Т. Он действует в команде с другими юными супергероями: Белой тигрицей, Новой, Неуязвимым Человеком и Железным Кулаком.

Мультсериал «Стражи Галактики» рассказывает историю всё той же легендарной команды. Действие сюжета в мультсериале разворачивается вокруг тайного оружия, за которым охотятся Коллекционер, Ронан, Локи, Танос и сами Стражи. Про первый сезон этого сериала мы рассказывали ещё в прошлом году.