Amazo Studios объявила о смене шоураннеров фэнтезийного сериала «Карнивал Роу». Теперь главой творческой группы станет Эрик Олесон, известный по работе над сериалами «Стрела», «Помнить всё», «Человек в высоком замке» и «Сорвиголова» (занимался третьим сезоном).

Бывшие шоураннеры Марк Гуггенхайм и сценарист Трэвис Бичем останутся исполнительными продюсерами проекта, но влиять на его развитие больше не будут. Бичем, написавший первоначальный сценарий «Убийство на Карнивал Роу», покинул проект из-за неких творческих разногласий. Гуггенхайм же сконцентрировался на развитии супергеройских сериалов на The CW.

Олесон подписал эксклюзивную сделку на несколько с Amazon ещё в марте.

Кроме того, проект покинул режиссёр сериала Пол Макгиган, теперь вместо него снимать «Карнивал Роу» будет Джон Эмиел («Остановись и гори», «Тюдоры»).

Amazon продлил сериал на второй сезон за месяц до выхода первого. Команда уже снимает продолжение в Праге.

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