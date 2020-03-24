Журналисты The Hollywood Reporter отметили, что на этой неделе не было отчета о кассовых сборах в США за прошедший уик-энд, поэтому они официально равны нулю. Это случилось впервые с 1994 года, когда информацию раскрыли позднее из-за землетрясения в Нортридже.

Местные кинопрокатчики отказались от публикации отчетов на неопределенный срок из-за того, что большую часть кинотеатров в стране закрыли на фоне пандемии коронавируса. Некоторые из них откроют свои двери только спустя 12 недель.

Это не значит, что люди вообще не ходили в кино. Но, скорее всего, цифры были крайне незначительными. Не исключено, что мы их никогда не узнаем.

В последний раз данные обновлялись в прошлый четверг — 19 марта. Тогда сборы составляли чуть больше 143 тысяч долларов. В прокате было 36 полнометражных фильмов. А всего в стране работало 233 кинотеатра.

Похожие цифры в Америке были 17 октября 2001 года (через месяц после теракта 11 сентября), тогда выручка равнялась 150 тысячам долларов.