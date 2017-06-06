В Казахстане неравнодушный житель обратился к министру информации и коммуникации Даурену Абаеву с просьбой ограничить показ мультфильма «Время приключений». На этот случай обратило внимание издание NUR.KZ.

Пользователь по имени Мурат Айтжанов оставил обращение на государственном сайте с личными блогами каждого министра. Он попросил министра обратить внимание на мультсериал «Время приключений».

У Вас собралась хорошая команда специалистов, в связи с чем прошу рассмотреть вопрос целесообразности показа на канале Cartoon Networks мультфильма «ADVENTURE TIME» (Время приключений). Соберите пожалуйста компетентных специалистов, детских психологов, сексологов, для получения профессиональной оценки данного мультфильма. Мурат Айтжанов

Господин Айтжанов привёл несколько доводов, почему на мультфильм нуждается во внимании специалистов:

На мой взгляд данный мультфильм не несет какой-то духовной и образовательной миссии для наших с вами детей, поскольку главные герои меняют форму, животные в мультфильме каких-то несуществующих форм (понятно, что по сюжету дело происходит после радиации от Конца Света), Король бегает без штанов, полуголым, с признаками влечения к детям, еще один персонаж Марселин – она во-первых неожиданно для смотрящих детей превращается в жуткое чудовище (у меня ребенок в 4-летнем возрасте аж заплакал), во вторых ходит в каких-то странных далеко не детских нарядах, поэтому я категорически запретил детям это мультфильм. Мурат Айтжанов

Самое примечательное, что автор обращения явно смотрел достаточно серий, чтобы обратить внимание на подоплёку земель Ооо. Впрочем, его претензий оказалось недостаточно, чтобы запретить мультсериал к показу на телевидении. Вот что ответил министр:

В результате проведенного мониторинга нарушений действующего законодательства не установлено. В этой связи, оснований для приостановления показа указанного мультипликационного фильма на телеканале «Cartoon Networks» не имеется. Вместе с тем, на сегодняшний день во многих современных телевизорах функционирует специальная функция «Блокировка каналов», с помощью которой вы можете установить пароль для определенного пакета нежелательных каналов. Министр информации и коммуникации Даурен Абаев