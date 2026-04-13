Кинематографический трейлер нового НФ-шутера Никиты Буянова

Вышел кинематографический трейлер НФ-шутера от Никиты Буянова, который получил название Fragmentary Order.
В ролике знакомят игроков с ключевыми событиями — с 1986 по 2251 год. Человечество избежало полного уничтожения, начало исследовать Солнечную систему и утратило доверие к правительствам, поэтому мир перешел к корпоративной системе власти.
Fragmentary Order будет тактическим симулятором нового поколения. Игрокам предстоит выполнять контракты в разных уголка Солнечной системы .
Что интересно, в качестве разработчика указана студия Rant, а не Battlestate Games, ответственная за Escape from Tarkov.
Даты выхода пока нет.
