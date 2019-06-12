В начале июня на «Пикабу» — на фоне скандала вокруг BadComedian и Kinodanz — появился пост, в котором пользователь под ником Wizya опубликовал якобы скриншот переписки представителя кинокомпании и представителя писателя Ника Перумова.

В письме приводятся слова о договорённости сторон касательно экранизации фэнтезийных романов про Молли Блэкуотер — на тот момент первая книга трилогии уже поступила в продажу, а вторая и третья только ожидались. Представитель писателя передал Kinodanz краткую информацию о всех трёх томах, которая включала пересказ сюжета и описание персонажей.

Автор заметки отметил сходство между сюжетной канвой романа «За краем мира» (первый том) и грядущим фильмом.

Издательская аннотация книги:

В Империи дымят угольные топки, исходят паром котлы машин, бороздят моря мониторы, а по рельсам грохочут громадные бронепоезда. Империи нужно многое, и она сгоняет с богатых ископаемыми северных земель варваров-Rooskies, чьи пределы соединил с имперскими страшный Катаклизм. Для Империи пар — благо, а магия — зло. Магия непредсказуема и смертельно опасна, она сожжёт человека изнутри и убьёт тех, кто окажется рядом. Потому и заведён в Империи специальный Департамент, обезвреживающий несчастных магиков прежде, чем они успеют причинить кому-либо вред. И что делать, если тебе всего двенадцать лет, а магия внезапно пробудилась и нет пути к спасению? Точнее, есть, но его знает только пленный мальчишка-варвар… Как поступит Моллинэр Эвергрин Блэкуотер, юная благовоспитанная мисс, дочь железнодорожного доктора?

Официальный синопсис «Эбигейл»:

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…

Апрельский трейлер «Эбигейл»:

Ник Перумов подтвердил нам, что несколько лет назад вёл переговоры с кинокомпанией:

Изложенная на Пикабу история, увы, является правдой. В 2016 году я контактировал с компанией «Киноданц», и им предлагалась для экранизации именно книга «Приключения Молли Блэкуотер». Компания получила краткое содержание книг, после чего заявила о своей незаинтересованности в дальнейшей работе. После чего, как уже известно, появился трейлер фильма «Эбигейл», имеющий как-то очень много общего с вышеупомянутой моей книгой. Я не выдвигаю обвинений в плагиате — я говорю, что автор у нас юридически не защищён, можно поменять имена, назвать маму папой и тд, после чего смело пользоваться его работой. Автор никогда ничего не докажет. Собственно, я и не собираюсь ничего доказывать. Есть моя книга, есть выложенные в сеть трейлеры. Любой человек может посмотреть ролик, может хотя бы бегло пролистать первую половину книги «Приключения Молли Блэкуотер — За гранью мира» и сделать собственные выводы.

Кроме того, в плагиате кинокомпанию обвинила ещё одна писательница под псевдонимом Виолетта Стим. Она утверждает, что Kinodanz позаимствовали сюжет из её романа «Часовой механизм», который выложен на самиздат-сайтах.

Сюжет «Часового механизма» складывается вокруг девушки по имени Абигейл, которая совершила опасное путешествие, рисковала жизнью, и даже пошла против властей для того, чтобы найти и спасти своего брата.

Писательница привела несколько сравнений, сделанных по описанию фильма:

1. Фильм: молодая девушка Эбигейл живет в мрачном городе, границы которого закрыли много лет назад. Книга: молодая девушка Абигейл живет в мрачной СТРАНЕ, границы которой закрыли много лет назад. 2. Фильм: она бежит из дома и идет наперекор властям, чтобы найти пропавшего много лет назад отца. Книга: она бежит из дома и идет наперекор властям, чтобы найти пропавшего много лет назад БРАТА. 3. Фильм: гг отправляется в опасное, полное приключений, путешествие на дирижабле. Книга: гг отправляется в опасное, полное приключений, путешествие на ПОЕЗДЕ. 4. Фильм: действие происходит зимой.Книга: действие происходит зимой (и там это, блин, важная часть сюжета!). 5. Фильм: весь фильм по экрану будут перемещаться персонажи в необычных масках. Книга: некоторые герои книги вынуждены носить причудливые маски-респираторы.

«Эбигейл» выходит в российский прокат 22 августа.