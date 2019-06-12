В начале июня на «Пикабу» — на фоне скандала вокруг BadComedian и Kinodanz — появился пост, в котором пользователь под ником Wizya опубликовал якобы скриншот переписки представителя кинокомпании и представителя писателя Ника Перумова.
В письме приводятся слова о договорённости сторон касательно экранизации фэнтезийных романов про Молли Блэкуотер — на тот момент первая книга трилогии уже поступила в продажу, а вторая и третья только ожидались. Представитель писателя передал Kinodanz краткую информацию о всех трёх томах, которая включала пересказ сюжета и описание персонажей.
Автор заметки отметил сходство между сюжетной канвой романа «За краем мира» (первый том) и грядущим фильмом.
Издательская аннотация книги:
В Империи дымят угольные топки, исходят паром котлы машин, бороздят моря мониторы, а по рельсам грохочут громадные бронепоезда. Империи нужно многое, и она сгоняет с богатых ископаемыми северных земель варваров-Rooskies, чьи пределы соединил с имперскими страшный Катаклизм.
Для Империи пар — благо, а магия — зло. Магия непредсказуема и смертельно опасна, она сожжёт человека изнутри и убьёт тех, кто окажется рядом. Потому и заведён в Империи специальный Департамент, обезвреживающий несчастных магиков прежде, чем они успеют причинить кому-либо вред.
И что делать, если тебе всего двенадцать лет, а магия внезапно пробудилась и нет пути к спасению? Точнее, есть, но его знает только пленный мальчишка-варвар… Как поступит Моллинэр Эвергрин Блэкуотер, юная благовоспитанная мисс, дочь железнодорожного доктора?
Официальный синопсис «Эбигейл»:
Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…
Апрельский трейлер «Эбигейл»:
Ник Перумов подтвердил нам, что несколько лет назад вёл переговоры с кинокомпанией:
Изложенная на Пикабу история, увы, является правдой. В 2016 году я контактировал с компанией «Киноданц», и им предлагалась для экранизации именно книга «Приключения Молли Блэкуотер». Компания получила краткое содержание книг, после чего заявила о своей незаинтересованности в дальнейшей работе. После чего, как уже известно, появился трейлер фильма «Эбигейл», имеющий как-то очень много общего с вышеупомянутой моей книгой. Я не выдвигаю обвинений в плагиате — я говорю, что автор у нас юридически не защищён, можно поменять имена, назвать маму папой и тд, после чего смело пользоваться его работой. Автор никогда ничего не докажет. Собственно, я и не собираюсь ничего доказывать. Есть моя книга, есть выложенные в сеть трейлеры. Любой человек может посмотреть ролик, может хотя бы бегло пролистать первую половину книги «Приключения Молли Блэкуотер — За гранью мира» и сделать собственные выводы.
Кроме того, в плагиате кинокомпанию обвинила ещё одна писательница под псевдонимом Виолетта Стим. Она утверждает, что Kinodanz позаимствовали сюжет из её романа «Часовой механизм», который выложен на самиздат-сайтах.
Сюжет «Часового механизма» складывается вокруг девушки по имени Абигейл, которая совершила опасное путешествие, рисковала жизнью, и даже пошла против властей для того, чтобы найти и спасти своего брата.
Писательница привела несколько сравнений, сделанных по описанию фильма:
1. Фильм: молодая девушка Эбигейл живет в мрачном городе, границы которого закрыли много лет назад.
Книга: молодая девушка Абигейл живет в мрачной СТРАНЕ, границы которой закрыли много лет назад.
2. Фильм: она бежит из дома и идет наперекор властям, чтобы найти пропавшего много лет назад отца.
Книга: она бежит из дома и идет наперекор властям, чтобы найти пропавшего много лет назад БРАТА.
3. Фильм: гг отправляется в опасное, полное приключений, путешествие на дирижабле.
Книга: гг отправляется в опасное, полное приключений, путешествие на ПОЕЗДЕ.
4. Фильм: действие происходит зимой.Книга: действие происходит зимой (и там это, блин, важная часть сюжета!).
5. Фильм: весь фильм по экрану будут перемещаться персонажи в необычных масках.
Книга: некоторые герои книги вынуждены носить причудливые маски-респираторы.
«Эбигейл» выходит в российский прокат 22 августа.
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Очень неплохое начало цикла — колоритный мир, увлекательный сюжет и довольно перспективная героиня.
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