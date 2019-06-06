Компания Kinodanz рассказала, что готова пойти на мировое соглашение с BadComedian Кот-редактор 06.06.2019 Новости, Яндекс 1 681 1 минута на чтение Продюсер Kinodanz Евгений Мелентьев сообщил, что компания готова отозвать свой иск в миллион рублей. Точных условий соглашения, которые устроили бы студию, он не сообщил. Ранее компания воздерживалась от комментариев, но теперь Меленьтев пояснил, что дело — в чересчур большом хронометраже для обзора. В открытом доступе в сети, а именно в блоге Евгения Баженова, появились видеоматериалы из фильма «За гранью реальности» общим хронометражем около 20 минут, что не было с нами согласовано. В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведёт к падению продаж фильма на легальных ресурсах. Продюсер также уточняет, что из-за появления фрагментов в ролике несколько иностранных партнёров Kinodanz изменили условия контрактов. Их названий он не раскрывает. Отдельно Меленьтев пояснил, что сумма в один миллион рублей — скорее формальная, ведь «убытки Kinodanz намного превышают эту сумму». Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель. Продюсер также добавил, что на производство «За гранью реальности» Министерство культуры выделило 6 миллионов рублей — меньше 5% бюджета фильма. 3 июня видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил ролик, в котором рассказал, что отечественная кинокомпания Kinodanz («Танцы насмерть» и «За гранью реальности») подала на него в суд с иском на миллион рублей за нарушение авторских прав. Из-за этого видеоблогер может закрыть свой канал. За него вступились сразу несколько известных лидеров мнений и деятелей индустрии, включая журналиста Юрия Дудя, продюсеров Тину Канделаки и Александра Роднянского, а также режиссёров Фёдора Бондарчука и Сарика Андреасяна. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: