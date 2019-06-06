Продюсер Kinodanz Евгений Мелентьев сообщил, что компания готова отозвать свой иск в миллион рублей. Точных условий соглашения, которые устроили бы студию, он не сообщил.

Ранее компания воздерживалась от комментариев, но теперь Меленьтев пояснил, что дело — в чересчур большом хронометраже для обзора.

В открытом доступе в сети, а именно в блоге Евгения Баженова, появились видеоматериалы из фильма «За гранью реальности» общим хронометражем около 20 минут, что не было с нами согласовано. В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведёт к падению продаж фильма на легальных ресурсах.

Продюсер также уточняет, что из-за появления фрагментов в ролике несколько иностранных партнёров Kinodanz изменили условия контрактов. Их названий он не раскрывает.

Отдельно Меленьтев пояснил, что сумма в один миллион рублей — скорее формальная, ведь «убытки Kinodanz намного превышают эту сумму».

Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, в результате которой рушится наша экономическая модель.

Продюсер также добавил, что на производство «За гранью реальности» Министерство культуры выделило 6 миллионов рублей — меньше 5% бюджета фильма.

3 июня видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил ролик, в котором рассказал, что отечественная кинокомпания Kinodanz («Танцы насмерть» и «За гранью реальности») подала на него в суд с иском на миллион рублей за нарушение авторских прав. Из-за этого видеоблогер может закрыть свой канал. За него вступились сразу несколько известных лидеров мнений и деятелей индустрии, включая журналиста Юрия Дудя, продюсеров Тину Канделаки и Александра Роднянского, а также режиссёров Фёдора Бондарчука и Сарика Андреасяна.