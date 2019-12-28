Книжные новинки 2020: юношеская фантастика и фэнтези

Подростковая, юношеская, молодёжная, то есть вся литература с ярлыком Young Adult вот уже который год занимает внушительное место среди переводной фантастики. Со времён «Гарри Поттера», «Сумерек» и «Голодных игр», фантастике для юношества не привыкать быть в фокусе издательского интереса. Естественно, в 2020 году отечественные издатели порадуют поклонников янг-эдалт множеством новинок. И, кто знает, вдруг среди них окажутся книги, которые привлекут внимание и более искушенных читателей?

Филип Пулман «Тайное содружество»

Второй том трилогии «Книга Пыли» из вселенной «Тёмных начал». Если в первом томе, «Прекрасная дикарка», действие происходило в годы, когда Лира Белаква была совсем маленькой, то в новом романе ей уже двадцать лет. Герой первой книги Малкольм, мальчик с лодкой и миссией по спасению ребёнка, теперь мужчина с сильным чувством долга и желанием делать то, что правильно. Герои отправляются в опасное путешествие по Европе и Азии в поисках тайны неуловимой Пыли.

Брендон Сандерсон «Легион. Стивен Лидс и множество его жизней»

Три повести из цикла «Легион» — истории своеобразного супергероя. Легионом называют Стивена Лидса, чьи ментальные способности позволяют создавать сотню иллюзорных личностей, каждая из которых имеет особые черты и навыки. Благодаря своим «отражениям» Лидс ищет пропавших людей и предметы, расследует преступления, решает научные загадки. В общем, берется за любую работу, которая может принести деньги, — ведь каждая из его личностей ощущает себя отдельным человеком и имеет свои потребности, зачастую весьма специфические.

Вероника Рот «Избранные»

Первый роман нового цикла от автора «Дивергента». Пятеро подростков с суперспособностями были избраны ради уничтожения Тёмного — ужасного существа, сеющего хаос по всему миру. Избранные одержали победу, и жизнь стала нормальной для всех, кроме них самих. Как вообще жить, когда вы самые известные люди на Земле, а делать вам больше нечего? В десятую годовщину падения Тёмного один из Избранных умирает. И когда остальные собираются на похороны, выясняется, что конечная цель Тёмного была намного страшней, чем кто-либо мог представить.

Грегори Манчесс «Над границей лесов»

Богато иллюстрированная книга о приключениях в мире альтернативного будущего, где Землю покрывает снег, а над бескрайними лесами летают дирижабли. Это дневник молодого пилота Уэсли Синглтона, который отправляется на поиски своего отца, знаменитого полярного исследователя, исчезнувшего во время экспедиции в древний город. Уэсли переживает множество опасных приключений — крушение своего летательного аппарата, нападение белых медведей и снежных кошек, укрощение шерстистых носорогов, стычки с туземцами — и каждая дневниковая запись оживает в красочных иллюстрациях, которых в книге более сотни.

Кестер Грант «Сад Чудес»

Первый том одноименного цикла альтернативно-исторического триллера, который называют молодёжной версией книг Скотта Линча, скрещенных с «Отверженными» Виктора Гюго.

Великая Французская революция потерпела поражение, Бурбоны продолжают править страной, наполеоновских войн никогда не было. Юная воровка Нина пытается выжить в городских джунглях Парижа 1828 года. Ей выпадает случай оказаться в самом сердце королевского двора Людовика XVII, где она должна сделать невозможный выбор между верностью воровской гильдии, предательством и войной.

Аликс Харроу «Десять тысяч дверей Января»

Начало XX века. Юная Январь Скалер — приемная дочь очень богатого и загадочного мистера Локка. Девушка живет в огромном особняке, буквально забитом старинными предметами и артефактами. Там Январь находит странную книгу, которая рассказывает историю о тайных дверях, любви, приключениях и опасности. Буквально на каждой странице девушка узнает невозможные истины о мире, и однажды обнаруживает историю, очень похожую на её жизнь.

К. Ф. Брин, Шеннон Майер «Правило отбора»

Первый роман цикла «Академия магии теней». Семью героини постигло ужасное несчастье — её младшего брата отобрали для учебы в магической Академии. Это очень престижное учебное заведение, беда в том, что лишь один из десяти студентов заканчивает её — остальные погибают в процессе. И старший брат девушки уже умер там. Отказаться от учебы нельзя — за такое убьют всю семью. Чтобы спасти и родителей, и младшенького, героиня отрезает волосы, и, переодевшись в мужскую одежду, отправляется в Академию теневой магии, чтобы победить или умереть.

Кесия Люпо «Мы кровь и буря»

Первый роман одноименного цикла о двух девушках из мира, где за врожденную магию можно лишиться головы. Лина была обычной девочкой, но её способности к магии были обнаружены и теперь она вынуждена скрываться. Судьба сводит её с Констанцией, таинственной девушкой в маске, которая собирается дать бой убийцам. Лина и Констанция нуждаются друг в друге, потому что вместе они обладают невероятной мощью.

Кейти Роуз Пул «Грядет тьма»

Первый роман цикла «Век тьмы». Много лет миром правили Семь Пророков, положившие конец войнам. Их последнее и тайное предсказание предвещает пришествие Века тьмы и рождение нового Пророка, который способен как спасти мир, так и разрушить его. И пять человек станут предвестниками хаоса: принц-изгнанник, безжалостная убийца, утративший веру великий рыцарь, безрассудный игрок и умирающая девушка на грани отчаяния.

Рейчел Бердж «Корявое дерево»

Когда Марта была ребенком, то, будучи в гостях у бабушки, упала с дерева. Девочка ослепла на один глаз, но взамен приобрела способность считывать мысли и эмоции человека, просто прикоснувшись к его одежде. И вот, решив понять источник своих способностей, Марта отправляется навестить свою бабушку — только для того, чтобы встретиться со странным мальчиком и ужасным монстром. Действие книги происходит в Норвегии, и, по свидетельству критиков, роман написан в стилистике типичного скандинавского триллера, хоть и для юношества.

Эйприл Женевьев Тухолки «Милосердие без костей»

Тёмное фэнтези о четырех девушках, которые убивают за деньги быстро, тихо и милосердно. Одна из них, Фрей, устала от торговли смертью и мечтает о великих подвигах. И когда она слышит жуткие истории об ужасном монстре, разоряющем соседний город, то решает, что уничтожение такого чудовища даст наемницам шанс стать настоящими героинями. Но всё не то, чем кажется…

Клэр Бартлетт «Мы правим ночью»

Семнадцатилетняя Ревна работает на заводе, где делают боевые машины для Союза Севера. Однако девушку ловят за использованием запретной магии, за что полагается суровая кара. Еще одна юная девушка Линне использует магию, чтобы замаскироваться под мальчика и попасть на войну. Обеим преступницам предлагается амнистия, если они будут использовать свою магию в специальном лётном отряде, выполняя ужасающе опасные миссии под покровом ночи. Если Ревна и Линне не научатся хорошо летать, превосходящая огневая мощь врага уничтожит их.

Минди Арнетт «Оникс и слоновая кость»

Первый том цикла «Раймские хроники». Много лет назад отец Кейт Брайтон пытался неудачно убить короля. Потому семья Кейт в опале, а она работает королевским курьером лишь потому, что туда берут лучших наездников и стрелков. А еще Кейт владеет магией, которая позволяет ей влиять на животных, но это надо скрывать, иначе девушку казнят. Младший сын короля, принц Корвин Торман, оказывается в смертельной ловушке, но его спасает Кейт. А ведь именно Корвин когда-то был ее женихом. И теперь этим двоим, чьи семьи разделила вражда, придется выживать посреди разгорающейся в королевстве Райм гражданской войны.