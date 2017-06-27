Великолепные новости о долгожданной экранизации культового книжного цикла «Академия» Айзека Азимова. Издание Deadline сообщает, что студия Skydance Television близка к тому, чтобы завершить переговоры с наследниками писателя.
Помогут в этом студии сценаристы Дэвид С. Гойер («Бэтман», «Призрачный гонщик», «Блейд») и Джош Фридман (фильм «Война миров» и сериалы «Терминатор: Хроники Сары Коннор» и «Искатель»). Увы, никаких подробностей больше не сообщается.
По словам издания, цикл пытались экранизировать и ранее, но студии сталкивались с тем, что многие темы «Академии» уже нашли своё воплощение на больших экранах. В том числе и в «Звёздных войнах» Джорджа Лукаса.
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