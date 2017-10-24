Британский писатель Джо Аберкромби прославился трилогией «Первый закон» и отдельными романами и рассказами в жанре тёмного фэнтези, действие которых происходит в мире Земного круга. В последние несколько лет писатель опубликовал ещё три романа в совсем другом сеттинге: подростковый фэнтезийный цикл «Расколотое море» отличается от привычных работ Аберкромби. И поклонники не устают спрашивать, когда же писатель снова вернётся к героям «Первого закона».

Благодаря брошюре издательства Victor Gollancz мы узнали, когда стоит ждать новые книги Джо. Первый роман ещё одной трилогии о Земном круге выйдет предположительно в мае 2019 года. Он будет называться «Немного ненависти» (A Little Hatred). Пока что Джо завершил черновики только двух романов. По словам писателя, в трилогии появятся как старые герои, так и ряд новых.

Читайте также Земной круг — вселенная Джо Аберкромби Здесь инквизиция ловит неплательщиков налогов, споры вождей решаются поединками, а орудием в войне магов выступают целые народы. Джо Аберкромби «Острые края» Сборник новых историй о Земном круге — пусть не столь значимых и масштабных, как в романах, но не менее оригинальных и увлекательных.