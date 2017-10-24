Британский писатель Джо Аберкромби прославился трилогией «Первый закон» и отдельными романами и рассказами в жанре тёмного фэнтези, действие которых происходит в мире Земного круга. В последние несколько лет писатель опубликовал ещё три романа в совсем другом сеттинге: подростковый фэнтезийный цикл «Расколотое море» отличается от привычных работ Аберкромби. И поклонники не устают спрашивать, когда же писатель снова вернётся к героям «Первого закона».

Благодаря брошюре издательства Victor Gollancz мы узнали, когда стоит ждать новые книги Джо. Первый роман ещё одной трилогии о Земном круге выйдет предположительно в мае 2019 года. Он будет называться «Немного ненависти» (A Little Hatred). Пока что Джо завершил черновики только двух романов. По словам писателя, в трилогии появятся как старые герои, так и ряд новых.

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Кот-редактор
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