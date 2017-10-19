Поклонники серии фильмов про Гарри Поттера помнят, как Джейсон Айзекс блестяще сыграл Пожирателя смерти Люциуса Малфоя, отца Драко. Но в недавнем интервью порталу Digital Spy актёр рассказал о пробах на съёмки «Гарри Поттера и Тайной комнаты», где впервые появляется этот персонаж. Оказывается, Айзекс пробовался на роль Златопуста Локонса!
Да-да, первоначально актёр прослушивался на роль хвастливого писателя, а вовсе не пугающего Пожирателя смерти. Только когда Айзекс уже пришел на прослушивание, его попросили почитать реплики Малфоя, — и его это совсем не прельстило.
Я сильно рассердился, когда меня спросили, могу ли прочитать другую часть сценария. Я планировал сыграть Капитана Крюка (в фильме «Питер Пен» 2003 года Джейсон Айзекс действительно его играет — прим. МирФ) и не хотел, чтобы у меня было две злодейские роли в детских фильмах. Я вернулся, прочитал и пошёл домой.
Джейсон Айзекс
После этого Айзекс сказал своему агенту, что если его всё же позовут на роль Малфоя, то он пошлёт их к чёрту. Ответ нужно было дать за выходные к понедельнику. Айзекс был против, он говорил, что это всё очень здорово, но он не будет играть две злодейские роли в детских фильмах.
Но актёр кое-чего не учёл.
За эти выходные мне позвонили все, кого я знал: племянники, племянницы, крёстники и даже их родители. Все они пытались убедить меня взяться за эту работу. И не потому, что их это волновало! Они все хотели посетить съёмочную площадку. Так что, слава Богу, я согласился.
Джейсон Айзекс
Как мы знаем, позже роль Златопуста Локонса отошла актёру Кеннету Бране, и тот великолепно с ней справился. А Джейзона Айзекса можно увидеть в сериалах Star Trek: Discovery и The OA, а также в фильме «Лекарство от здоровья».
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