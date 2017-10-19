Кого на самом деле планировал сыграть Джейсон Айзекс во второй части «Гарри Поттера»?

Кого на самом деле планировал сыграть Джейсон Айзекс во второй части «Гарри Поттера»?

Поклонники серии фильмов про Гарри Поттера помнят, как Джейсон Айзекс блестяще сыграл Пожирателя смерти Люциуса Малфоя, отца Драко. Но в недавнем интервью порталу Digital Spy актёр рассказал о пробах на съёмки «Гарри Поттера и Тайной комнаты», где впервые появляется этот персонаж. Оказывается, Айзекс пробовался на роль Златопуста Локонса!

Да-да, первоначально актёр прослушивался на роль хвастливого писателя, а вовсе не пугающего Пожирателя смерти. Только когда Айзекс уже пришел на прослушивание, его попросили почитать реплики Малфоя, — и его это совсем не прельстило.

Я сильно рассердился, когда меня спросили, могу ли прочитать другую часть сценария. Я планировал сыграть Капитана Крюка (в фильме «Питер Пен» 2003 года Джейсон Айзекс действительно его играет — прим. МирФ) и не хотел, чтобы у меня было две злодейские роли в детских фильмах. Я вернулся, прочитал и пошёл домой. Джейсон Айзекс

После этого Айзекс сказал своему агенту, что если его всё же позовут на роль Малфоя, то он пошлёт их к чёрту. Ответ нужно было дать за выходные к понедельнику. Айзекс был против, он говорил, что это всё очень здорово, но он не будет играть две злодейские роли в детских фильмах.

Но актёр кое-чего не учёл.

За эти выходные мне позвонили все, кого я знал: племянники, племянницы, крёстники и даже их родители. Все они пытались убедить меня взяться за эту работу. И не потому, что их это волновало! Они все хотели посетить съёмочную площадку. Так что, слава Богу, я согласился. Джейсон Айзекс

Как мы знаем, позже роль Златопуста Локонса отошла актёру Кеннету Бране, и тот великолепно с ней справился. А Джейзона Айзекса можно увидеть в сериалах Star Trek: Discovery и The OA, а также в фильме «Лекарство от здоровья».