У Джоан Роулинг есть сайт Pottermore, о котором знает каждый поклонник серии о Гарри Поттере. Там Роулинг публикует небольшие отрывки, рассказы, иллюстрации и прочие материалы, связанные с волшебным миром.

На днях на сайте открылся новый раздел, который позволит отправиться в виртуальный тур по Хогвартсу и его окрестностям. Презентация обещает «незабываемое цифровое погружение» в школу чародейства и волшебства. Посетители смогут увидеть не только замок, но и Запретный лес, хижину Хагрида и стадион для квиддича. Чтобы посетить цифровой Хогвартс, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Мы видели много интерпретаций Хогварства, от книжных иллюстраций до восьми фильмов Warner Bros. Наш новый проект позволит поклонникам впервые изучить знаменитую школу чародейства и волшебства самостоятельно — это можно будет сделать в любой момент, в любом месте и в любом темпе. Директор цифрового направления Pottermore Генриетта Стюарт-Реклинг