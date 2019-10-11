Энтузиасты запустили краудфандинг на съёмки короткометражки по мотивам мифов Ктулху

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Команда энтузиастов из Беларуси открыла краудфандинг на завершение съёмок фанатского короткометражного интерактивного фильма по мотивам мифов Ктулху. Причём за основу взяли настольную детективную игру «Тайны Аркхэма», вышедшую на русском в 2018-м. Вот каким получился трейлер:

Инициаторами проекта выступили руководители Киношколы-Студии Андрея Полупанова — режиссёр Илона Мунтян и режиссёр-фильммейкер, тренер Андрей Полупанов.

«Тайны Аркхэма» будут основаны на первом сценарии одноимённой настолки — «Ростки зла». В нескольких эпизодах зритель сможет сам выбрать развитие сюжетной линии. Действие фильма развернётся в 30-е годы в США.

Как пишут авторы, съемочный этап практически завершен. Теперь команда переходит к постпродакшену, в ходе которого будет монтировать ролик, добавлять озвучку и затирать лишние элементы в кадре. Для оплаты всех этих услуг (а также аренды костюмы и реквизита «Беларусьфильма») создатели фильма запустили краундфандинг. Всего они просят 3500 белорусских рублей (около 108 тысяч рублей).

В ходе кампании можно приобрести упоминание в титрах постер, доступ к мастер-классу «Как сэкономить на съёмках фильма», набор открыток и даже куклу ручной работы.

Из-за затянувшихся съёмок авторы немного сдвинули релиз — обещают его в январе 2020 года.

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