Энтузиасты запустили краудфандинг на съёмки короткометражки по мотивам мифов Ктулху

Команда энтузиастов из Беларуси открыла краудфандинг на завершение съёмок фанатского короткометражного интерактивного фильма по мотивам мифов Ктулху. Причём за основу взяли настольную детективную игру «Тайны Аркхэма», вышедшую на русском в 2018-м. Вот каким получился трейлер:

Инициаторами проекта выступили руководители Киношколы-Студии Андрея Полупанова — режиссёр Илона Мунтян и режиссёр-фильммейкер, тренер Андрей Полупанов.

«Тайны Аркхэма» будут основаны на первом сценарии одноимённой настолки — «Ростки зла». В нескольких эпизодах зритель сможет сам выбрать развитие сюжетной линии. Действие фильма развернётся в 30-е годы в США.

Как пишут авторы, съемочный этап практически завершен. Теперь команда переходит к постпродакшену, в ходе которого будет монтировать ролик, добавлять озвучку и затирать лишние элементы в кадре. Для оплаты всех этих услуг (а также аренды костюмы и реквизита «Беларусьфильма») создатели фильма запустили краундфандинг. Всего они просят 3500 белорусских рублей (около 108 тысяч рублей).

В ходе кампании можно приобрести упоминание в титрах постер, доступ к мастер-классу «Как сэкономить на съёмках фильма», набор открыток и даже куклу ручной работы.

Из-за затянувшихся съёмок авторы немного сдвинули релиз — обещают его в январе 2020 года.