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Комикс «Крестоносцы» от автора «Пацанов» получит экранизацию
Андрей Квасков
19 августа 16:34
536
1 минута на чтение
Издание THR сообщило, что фантастический комикс «Крестоносцы» (Crossed) получит экранизацию.

За фильм возьмется компания Six Studios, а сценарий подготовит автор первоисточника Гарт Эннис, который также выступает создателем нашумевшей серии комиксов «Пацаны».

События «Крестоносцев» разворачиваются в мире после пандемии, из-за которой у людей на лице образуется сыпь в виде креста. Основное отличие этой инфекции от других эпидемий зомби и безумия заключается в том, что Крестоносцы превращаются в психопатов-убийц, но сохраняют базовый уровень интеллекта.

Сюжет ленты будет основан на первых десяти выпусках, которые выходили с 2008 по 2010-й. Франшиза породила свыше 200 выпусков от различных авторов и художников, включая Алана Мура («Хранители», «V — значит вендетта»).

Даты выхода у адаптации пока нет. Сейчас идут поиски режиссера, а производство должно стартовать осенью 2024-го.

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Андрей Квасков
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