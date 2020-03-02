В честь 25-летия серии фантастических RTS Command & Conquer в России даст два концерта композитор Фрэнк Клепаки — вместе с музыкантами из своей команды. В рамках тура Tiberian Sons они посетят Москву и Санкт-Петербург.

Записывайте:

22 мая, Санкт-Петербург, Opera Concert Club (цена начинается от 2000)

23 мая, Москва, Arbat Hall (цена начинается от 1600)

Музыка для игр серии — одна из самых известных работ композитора. Он писал треки для первой части, для спин-оффа Red Alert, сиквелов Tiberian Sun и Red Alert 2 (да-да, «Столица-водка-советский медведь»), а также C&C: Renegade. Стиль музыки напоминает смесь индастриал-метала, военных маршей, голосовых сэмплов и футуристической электроники. Для Tiberium Wars Клепаки композиции уже не писал — был занят Star Wars: Empire at War и Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption. Зато вернулся к Red Alert 3 — вместе с Джеймсом Хэнниганом, Тимом Вайном и Майклом Сандгреном.

А ещё для Westwood Клепаки написал саундтреки к ролевой игре Nox, к квесту Blade Runner и композиции для Дома Атрейдес в Emperor: Battle for Dune.