Konami анонсировала ремейк Silent Hill 2, пятую часть Silent Hill — и еще два проекта

20 октября в 00:00 прошла 49-минутная трансляция Konami, в рамках которой компания анонсировала сразу две игры по Silent Hill.

Первый проект — ремейк Silent Hill 2. В работе участвуют арт-директор Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока. За разработку отвечает Bloober Team, известная по The Medium и Layers of Fear.

Второй — Silent Hill: Townfall от студии No Code, приложившая руку к Stories Untold и Observation.

Третий — интерактивный сериал Silent Hill Ascension, в котором фанаты будут принимать решения вместе.

Четвертый — полноценное продолжение серии Silent Hill F, которым занимаются авторы Project Resistance из Neobards Entertainment.