3 июля были объявлены шорт-листы VIII сезона ежегодного литературного конкурса «Новая детская книга», и началось читательское и экспертное голосование.

Конкурс был учрежден издательством «Росмэн» в 2009 году. На конкурсе рассматриваются ранее не публиковавшиеся рукописи в области детской и юношеской литературы. Главным призом служит контракт с издательством.

В текущем сезоне две литературные номинации — «Стихи и сказки для самых маленьких» и «Мир фэнтези», а также одна номинация для художников — «Новая детская иллюстрация».

С 3 июля по 31 августа пройдет традиционное открытое читательское голосование. Можно скачать работы финалистов на сайте конкурса, а затем проголосовать за своего фаворита в каждой из номинаций. Начинается голосование и в специальных партнерских номинациях, в том числе «Выбор журнала “Мир фантастики”». Для победителей каждого из голосований предусмотрены награды.

Состав экспертного жюри VIII сезона

Поэт и переводчик Марина Бородицкая, поэт Андрей Усачёв, писатели Мариам Петросян, Андрей Лазарчук, Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова, редактор книжного раздела журнала «Мир фантастики» Борис Невский, генеральный директор агентства StarDust Татьяна Беличенко, главный редактор радио «Книга» Егор Серов, главный редактор журнала «Счастливые родители» Екатерина Керова, генеральный директор компании ЛитРес Сергей Анурьев, главный библиограф отдела рекомендательной библиографии РГДБ, обозреватель сайта bibliogid.ru Наталья Савушкина, председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников Анастасия Архипова, художники-иллюстраторы Лев Каплан, Антон Ломаев, Евгений Антоненков и другие. Председатель жюри – директор издательства «Росмэн» Борис

Кузнецов.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 28 сентября в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ).

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