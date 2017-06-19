Наши коллеги с «Лаборатории фантастики» опубликовали результаты международной премии Еврокон-2017. Это награда вручается с 1972 года Европейским обществом научной фантастики (European Science Fiction Society, ESFS), куда входят как профессиональные писатели-фантасты, так и любители фантастики. Сейчас в ESFS включает в себя 22 европейские страны.

В этом году судьи наградили пятерых победителей из России и СНГ.

Наталья Осояну победила в номинации «Лучший переводчик». Если вы следите за последними книжными новинками, то наверняка знакомы с переводами Натальи: это дилогия Кэтрин Валенте «Сказки сироты» («В ночном саду» и «Город монет и пряностей»), романы Брендона Сандерсона («Путь королей», «Сплав закона»), а также произведения Дэна Симмонса, Адама Робертса и Йена Макдональда.

Наталья Щерба выиграла в номинации «Лучшее произведение для детей» с детским циклом «Часодеи». Первая книга цикла «Часовой ключ» в 2010 году стала победителем в конкурсе «Новая детская книга» от издательства «Росмэн». «Часодеи» рассказывают историю девочки Василисы, которая узнаёт, что её отец — влиятельный маг Эфлары, мира, построенного на часовой магии.

Ещё три автора были отмечены в номинации «Кризалис», которую вручают дебютантам. Судьи отметили белорусского автора Алексея Шеина за подростковый фэнтезийный роман «Семь камней», украинскую писательницу Наталью Савчук и отечественную писательницу Катерину Бачило (её рассказы можно найти под псевдонимом К.А. Терина).