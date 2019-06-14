Российский мультипликатор и аниматор Константин Бронзит опубликовал у себя в фейсбуке трейлер мультфильма «Он не может жить без космоса», который, как и прошлая работа, рассказывает о мечте детей о космосе.

В комментарии «Фонтанке» мультипликатор рассказал, что фильм никак не связан с работой «Мы не можем жить без космоса».

<…> При желании можно, конечно, связать. Другое дело, что если вы не видели первый фильм, можно совершенно спокойно смотреть новый. Я специально сделал такое название просто потому, что там опять про это! Про то, что человек не может жить без космоса! Это и про меня самого. Но сейчас это про ребёнка, который двигается к своей мечте. Константин Бронзит, аниматор

Как отмечает режиссёр, теперь мультфильм отправится по фестивалям, что может занять около двух лет. И только после этого картину опубликуют в сети.

«Мы не можем жить без космоса», прошлая работа Бронзита, выдвигалась на премию «Оскар».