11 апреля в рамках онлайн-акции «БольшеВнутри» (#BiggerOnTheInside) показали один из старых эпизодов «Доктора Кто» — речь о четвёртой серии шестого сезона «Жена Доктора». Тогда главную роль исполнял Мэтт Смитт (он был Одиннадцатым Доктором). Сценарий к этому эпизоду написал Нил Гейман.

Спустя почти 10 лет после выхода эпизода Гейман вместе с Артуром Дарвиллом (исполнил роль спутника Рори Уильямса) выпустили специальный «карантинный» мини-эпизод под названием «История Рори». В нём Рори рассказал, что случилось с ним и Эми за 8 лет с тех пор, как их перенесли в прошлое Плачущие Ангелы.

Итак, сейчас 1946-й, единственный рабочий смартфон во всём мире:

Актёр, сценарист и продюсер поучаствовали в проекте бесплатно. Они призывают зрителей, которым понравился выпуск, отправить благотворительный платёж в Фонд чрезвычайных ситуаций для работников TV и кино.