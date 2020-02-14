Square Enix опубликовала открывающую пятиминутную сцену из ремейка Final Fantasy VII — почти всё то же самое, что и в классической игре. Ролик показывает виды города, Айрис и Клауда, главного героя. По окончанию сцены игрок получает над ним контроль и начинается сама игра.

Ранее издатель объявил, что сперва выпустит только первый эпизод ремейка. Он будет эксклюзивом консоли Sony год. Даты выхода второго эпизода пока нет.

Первоначально Final Fantasy VII должна была выйти 3 марта, но её перенесли на 10 апреля.