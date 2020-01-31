Короткометражка: релизный трейлер четвёртого сезона Apex Legends про робота-убийцу

Создатели онлайн-шутера в жанре «королевской битвы» Apex Legends выпустили зрелищный анимационный ролик к четвёртому сезону «Ассимиляция». В нём разработчики представили ещё одного персонажа — робота-убийцу Ревенанта.

Первоначально поклонники шутера считали, что в игре появится персонаж Кузня с металлической рукой — вот этот.

Однако героя… просто неожиданно убили в коротком тизере:

Сделал это киллер-робот Ревенант, охотящийся на своих создателей из компании Hammond Robotics. В роликах, собственно, показали, как герой выполняет заказы.

«Ассимиляция» стартует 4 февраля. Она добавит также около сотни предметов «боевого пропуска».