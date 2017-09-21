Знаменитый режиссёр Зак Снайдер («Хранители», «Бэтмен против Супермена») снял и опубликовал короткометражный фильм под названием Snow Steam Iron («Снег, Пар, Железо»). По словам постановщика, на съёмках ему помогали его сын и дочь. Вот что в итоге получилось у семьи Снайдеров:

Снег аккуратно падает на окровавленные улицы потрёпанного временем Нью-Йорка. Пар окутывает кошмар, который скрывается в тёмных переулках. Железо — стержень для тех, кто готов сопротивляться… сражаться… выживать. Из описания к ролику

Режиссёр признался, что съёмки фильма стали настоящим катарсисом для него самого и его детей.

Когда мы собирались вместе, нам было проще снимать фильм, чем о чём-то говорить. Зак Снайдер

По всей видимости, Зак говорит о трагедии, которая произошла в его семье. В мае Снайдер рассказал, что ушёл с поста режиссёра «Лиги Справедливости» из-за суицида дочери.