Райан Томпсон и его съёмочная группа — большие поклонники популярного мистического сериала «Очень странные дела». Режиссёр попытался представить своего рода «спин-офф» шоу. Действие его короткометражки развернулось в 1984 в Рэндлшеме в Англии. Посмотрите, что у них получилось!

Место и время выбраны отнюдь не случайно. В 1980 году в лесу близ Рэндлшема произошёл необычный случай. Свидетели наблюдали в небе яркие мерцающие огни разных цветов, которые появлялись то тут то там. Они считают, что видели проявление неопознанного летающего объекта. При чём среди свидетелей были военнослужащие и сотрудники базы. Происшествие в Рэндлшеме считается одним из наиболее известных случаев якобы контакта с НЛО в Англии за всё время.

В 2009 году учёный-скептик Брайан Даннинг заявил, что ничего необычного в этих огнях нет. Это могли быть или сигналы маяка Орфорд-Несс или массовая мистификация. Но в мире, где существуют Изнанка, монстры и девочки со сверхспособностями, этот случай может иметь совсем другую природу.