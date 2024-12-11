«Крэйвен-охотник» может стартовать в США слабее «Мадам Паутины»

Аналитики предрекают «Крэйвену-охотнику», премьера которого состоится 13 декабря, крайне скромные сборы на старте в США.

Вероятно, фильм заработает в домашнем прокате от 13 до 15 миллионов долларов в первые выходные. Для сравнения, у провалившейся «Мадам Паутины» за аналогичный период было 15,3 миллиона .

Еще более слабый (потенциально) старт обусловлен рейтингом R. Кроме того, фильм выпустят в 3200 кинотеатрах, тогда как обычно для подобных картин выделяют около 4000.

Изначально «Крэйвен-охотник» стоил 90 миллионов долларов, но после забастовок в Голливуде цена возросла до 110 миллионов.

Напомним, «Мадам Паутина» заработала чуть больше 100 миллионов долларов при бюджете в те же 100 миллионов — без учета затрат на маркетинг.

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