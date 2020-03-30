Крис Террио, который занимался сценарием «Звездных войн: Скайуокер. Восход» вместе с Джей Джей Абрамсом, рассказал в недавнем интервью Business Insider о непростой работе над картиной.
Я никогда еще не переписывал так много один фильм, как <девятый эпизод>. Это было похоже на приливы. Каждое утро у нас был новый сценарий. Мы все время продолжали его совершенствовать, думая, что он недостаточно хорош. А он не бывает достаточно хорош.
По словам Террио, им приходилось менять курс прямо по ходу дела, однако производственная команда смогла приспособиться к таким условиям.
Некоторые моменты в сценарии не работали. Некоторые были недостаточно амбициозными, а некоторые — слишком. Некоторые были слишком глупые. Некоторые слишком тупые. Некоторые чересчур вызывали ностальгию. Мы искали баланс.
Вместе с этим в интернете появился неиспользованный концепт-арт, на котором Кайло Рен противостоит «свирепым инопланетным волкам».
Напомним, девятый эпизод «Звездный войн» раскритиковали как журналисты, так и обычные зрители. На сайте Metacritic у него 53 балла из 100 возможных. Сейчас фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.
Читайте также
Как снимали «Скайуокер: Восход»? Признания создателей в документальном фильме
Как выкручивались без принцессы Леи, что на съёмках было реальным, а не нарисованным, какие камео и пасхалки все упустили и какие были проблемы с концовкой.
Комментарии (Правила дискуссии)