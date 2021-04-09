Крис Террио: я потребовал убрать мое имя, когда увидел «Лигу справедливости» 2017 года

Сценарист Крис Террио подробно рассказал о производстве «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» и «Лиги справедливости», которое омрачило корпоративное вмешательство и нечеткое видение будущего франшизы.

Изначально его пригласил Бен Аффлек (ранее они уже работали вместе), чтобы он переписал сценарий «Бэтмена против Супермена». В первую очередь от него требовалось сделать так, чтобы у Темного рыцаря появилась веская причина убить Человека из стали.

Террио хотел сделать фильм мрачным, а также обойтись без неуместных комедийных элементов и шуток про то, что герои хотят расправиться друг с другом.

Название «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» придумал вовсе не Крис, а, скорее всего, маркетинговый отдел Warner Bros. По его словам, о нем он узнал вместе с остальными миром, поскольку с ним по этому поводу не консультировались.

Я услышал название и подумал: это просто звучит самоуверенно и в каком-то смысле бессмысленно. Безвкусно. Мы хотели сделать что-то интересное, мрачное и комплексное, а не пафосный турнир WWE под названием «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Террио гордился сценарием, который он написал. Однако Warner Bros. вырезала из фильма 30 минут хронометража вместе с мотивацией персонажей, из-за чего многие зрители его раскритиковали. На фоне этого сценарист впал в депрессию и очень переживал, поэтому долгое время он не брался за другие проекты. Правда, в конечном итоге компания все же выпустила полную версию кинокомикса.

После «Бэтмена против Супермена» многие из моих голливудских друзей перестали со мной разговаривать, потому что они думали, что я каким-то образом причастен к публичному провалу студийного фильма.

Крису прилетело даже за фразу «Я не женщина, а журналист» Лоис Лейн, мол, он не умеет писать женских персонажей. В действительности же таким образом он хотел отдать дань уважения убитой в Сирии журналистке Мэри Колвин, которая однажды сказала чеченскому полевому командиру: «В этой комнате нет женщины, только журналист».

Warner Bros. считала, что написанный Террио фильм получился слишком мрачным. Вот только в оригинальном сценарии тоже хватало жестких моментов. Например, в конце Бэтмен должен был вырезать на лице Лекса Лютера метку в виде летучей мыши, что не имело смысла. По этому и другим вопросам Крису пришлось много скандалить с продюсерами.

К началу съемок «Лиги справедливости» представители Warner Bros. были в ужасе из-за провала «Бэтмена против Супермена». Иногда дело доходило до абсурда: на одном из собраний один из инвесторов отвел Криса в сторону и начал объяснять, как ему на самом деле нужно писать Бэтмена.

Кругом творилась путаница, что тоже наложило отпечаток на производство. К примеру, когда Террио писал «Лигу справедливости», сценарий «Чудо-женщины» еще не был закончен, поэтому он толком не был в курсе о прошлом Дианы.

Мне никогда ничего не показывали. Я даже не знал, умеют ли люди разговаривать под водой. Об этом мне пришлось спросить, чтобы понять, есть ли смысл писать подводные сцены с Акваменом и атлантами.

Когда Зак Снайдер покинул проект, Криса тоже исключили, а его сценарий переработали. По сути, от него остался «скелет динозавра, который раньше был огромным неповоротливым зверем». За пару недель до премьеры Террио посмотрел фильм, после чего потребовал у Warner Bros. убрать свое имя из титров, но было слишком поздно.

Вот как сценарист описывает картину Джосса Уидона:

Театральная версия 2017 года была актом вандализма. Зак слишком большой джентльмен, чтобы так говорить, но я нет.

Теперь же, когда вышла режиссерская версия «Лиги справедливости», Террио счастлив, поскольку мир наконец-то увидел его настоящую работу.