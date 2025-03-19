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Критики тепло приняли Assassin's Creed Shadows. Но никаких инноваций

Дмитрий Кинский
19 марта 13:45
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1 минута на чтение
18 марта появились обзоры Assassin's Creed Shadows в японском сеттинге, и критики тепло приняли новую игру во франшизе.
На сайте Metacritic средняя оценка Shadows составляет 81 балл из 100 возможных. Как отмечают журналисты, чего-то инновационного в новой части нет, зато в ней есть достойный открытый мир и красивый антураж.
Релиз состоится 20 марта на PS5, XSX/S и ПК.
NME
Assassin's Creed Shadows — обновление серии, которое было крайне необходимо после Valhalla как в плане технической, так и визуальной составляющей. Фантастическая история и хорошо проработанные персонажи закладывают основу в правдоподобном сеттинге Японии, которую интересно исследовать. Игра уверенно устанавливает стандарт для следующих частей во франшизе.
VG247
У Assassin's Creed Shadows, конечно, есть проблемы. Но в нее так весело играть! Игра рассказывает захватывающую историю и вознаграждает за каждое действие. Она ощущается как игра с открытым мира, которая вдохновляется современными roguelike или чем-то в таком духе.
GamesRadar+
За счет смелости Assassin's Creed Shadows процветает. Два главных героя развивают скрытые корни серии и современные тенденции RPG, хотя их подводит неопределенная история, которая не может в полной мере раскрыть ни одного из персонажей.
TheGamer
Несмотря на некоторые самоповторы и раздутость, из-за которых финальная секвенция Assassin's Creed Shadows кажется более затянутой, чем остальная часть игры, ее смелый подход к исследованию великолепного мира, искренние личные истории и приятные изменения в формуле делают ее одной из моих любимых частей в серии.
VGC
Assassin's Creed Shadows наконец-то переносит серию в Японию, и делает это со стилем. Игра намного лучше, чем многие ожидали. С превосходным геймплеем, захватывающим повествованием и огромным красивым миром. Даже если это не игра, которая спасет Ubisoft, она сделала именно то, что нужно, вернув уверенность одной из крупнейших и проблемных франшиз.
IGN
Assassin's Creed Shadows создает одну из лучших версий открытого мира, который серия оттачивала на протяжении последнего десятилетия.
PC Games
Assassin's Creed Shadows — неплохая игра, но, к сожалению, не выдающаяся. Мне было веселее с Наоэ и Ясукэ в Японии, чем с Эйвором в Англии. Но это и близко не сравнится с приключениями Кассандры в Греции, к примеру. Игра тратит слишком много потенциала впустую. И все же Shadows оставляет за собой хорошие воспоминания.
DualShockers
Это раздутая коллекция неинтересных квестов, которые быстро превращаются в повторяющуюся, скучную рутину. Хотя художники и историки заслуживают похвалы, повествование в игре ни о чем. Это игра, которая отчаянно нуждалась в успехе, но вместо этого она рушится под собственным весом. Будущие релизы Assassin's Creed должны быть инновационными, а не повторяться в который раз. Есть и другие игры с открытым миром, которые заслуживают больше потраченного времени.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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