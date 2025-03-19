Критики тепло приняли Assassin's Creed Shadows. Но никаких инноваций

Это раздутая коллекция неинтересных квестов, которые быстро превращаются в повторяющуюся, скучную рутину. Хотя художники и историки заслуживают похвалы, повествование в игре ни о чем. Это игра, которая отчаянно нуждалась в успехе, но вместо этого она рушится под собственным весом. Будущие релизы Assassin's Creed должны быть инновационными, а не повторяться в который раз. Есть и другие игры с открытым миром, которые заслуживают больше потраченного времени.