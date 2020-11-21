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    Новости

    Кто сыграет Рокэ Алву и остальных: объявлен актёрский состав «Отблесков Этерны»

    21 ноября 2020
    Кот-император
    21.11.2020
    784
    0 минут на чтение

    У экранизации книжного цикла Веры Камши «Отблески Этерны» наконец-то объявлен актёрский состав! Его раскрыли в издании Fitzroy, где опубликовали интервью с Денисом Нурулиным, который исполняет роль Ричарда Окделла, номинально главного героя-рассказчика первых книг.

    Вот некоторые из главных героев.

    Кто сыграет Рокэ Алву и остальных: объявлен актёрский состав «Отблесков Этерны» 9

    Ричард Окделл — Денис Нурулин (кадр со съёмок)

    Кто сыграет Рокэ Алву и остальных: объявлен актёрский состав «Отблесков Этерны» 4

    Рокэ Алва — Юрий Чурсин

     

    Кто сыграет Рокэ Алву и остальных: объявлен актёрский состав «Отблесков Этерны» 2

    Август Штанцлер — Пётр Семак

     

    Кто сыграет Рокэ Алву и остальных: объявлен актёрский состав «Отблесков Этерны» 3

    Робер Эпинэ — Павел Крайнов (кадр со съёмок, уже был объявлен ранее)

    А также

    яцкояцко
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    Эйвон Ларак — Александр Яцко
    Эгмонт Окделл — Владислав Резник

    лукиналукина
    Варвара КомароваВарвара Комарова

    Мирабелла Окделл — Ульяна Лукина
    Айрис Окделл — Варвара Комарова

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    Кот-император
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