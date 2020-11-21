Кто сыграет Рокэ Алву и остальных: объявлен актёрский состав «Отблесков Этерны»

У экранизации книжного цикла Веры Камши «Отблески Этерны» наконец-то объявлен актёрский состав! Его раскрыли в издании Fitzroy, где опубликовали интервью с Денисом Нурулиным, который исполняет роль Ричарда Окделла, номинально главного героя-рассказчика первых книг.
Вот некоторые из главных героев.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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