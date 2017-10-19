Кто такой Мистер Жопосранчик из «Рика и Морти»? Рассказывают авторы

Кто такой Мистер Жопосранчик из «Рика и Морти»? Рассказывают авторы

Авторы мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд рассказали о происхождении одного из персонажей шоу. При чём сделали они это в рамках отдельной сцены, которую разыграли с помощью фигурок героев. Об этом пишет Polygon.

В рамках благотворительной акции от компании Omaze, Ройланд и Хармон сняли видеоролик с небольшой сценой о Рике и Морти. В постановке им помогали фигурки персонажей, Ройланд озвучивал и Рика, и Морти. А Хармон комментировал происходящее.

В этой сценке Морти пытается отпить из фляжки Рика, но у него не получается и поэтому они устраивают вялую драку. В какой-то момент появляется Мистер Жопосранчик, и авторы как бы невзначай выкладывают любопытный факт. Оказывается, Жопосранчик — это взрослый Мисикс! Этих инопланетных созданий с синей кожей мы видели ещё в первом сезоне. Хармон обстоятельно заявил, что «это канон».

Поучаствовать в благотворительной кампании может любой желающий, достаточно заплатить 10 долларов. Счастливчику-победителю организуют встречу с Хармоном и Ройландом за ужином, на котором подадут наггеты со знаменитым сычуанским соусом.