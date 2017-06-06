Похоже, что голливудским боссам не дают покоя экранизации культовых аниме-сериалов и фильмов. На этот раз под раздачу попал аниме-сериал «Ковбой Бибоп». Портал Variety сообщает, что компания Tomorrow Studios готовит адаптацию аниме в виде телесериала с живыми актёрами.

Роль исполнительного продюсера на себя возьмёт студия Sunset Inc., которая работала над оригинальным аниме-сериалом. Сценарий напишет Кристофер Йост. Крис работал сценеристом многих мультсериалов, включая «Звёздные войны: Повстанцы», «Бэтмен» (2004), «Черепашки-ниндзя» (мультсериалы 2003 и 2012 годов). Правда, с блокбастерами ему не слишком везло: если «Тор 2: Царство Тьмы» получился сносным, то «Макс Стил» с треском провалился.

Напомним, «Ковбой Бибоп» — это аниме, сочетающее черты космической фантастики и криминального триллера. Главные герои — охотники за головами, которые летают по Солнечной системе в недалёком будущем на корабле «Бибоп», преследуя преступников и пытаясь получить за них награду. Сериал часто сравнивают со «Светлячком» — их с «Бибопом» роднят реалистичность, сочетание драматизма и юмора, главные герои — команда отщепенцев, и сама технически продвинутая, но упадочная вселенная.