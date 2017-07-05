Культовый НФ-фильм «Близкие контакты третьей степени» снова покажут в кино

Культовый НФ-фильм «Близкие контакты третьей степени» снова покажут в кино

4 июля, в День уфолога, пользователи Сети обратили внимание на загадочный сайт WeAreStillNotAlone.com, на котором можно было увидеть странный тизер «Это что-то значит».

Издание Variety выяснило, что за тизером стоит студия Sony. В этом году культовому научно-фантастическому фильму Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени» исполняется 40 лет, и многие пользователи решили, что готовится очередной ремейк или перезапуск. Но всё оказалось проще: Sony решила снова показать ленту в кинотеатрах.

Сообщается, что фильм будут крутить в некоторых кинотеатрах 1–7 сентября. Пока неизвестно, присоединятся ли к акции отечественные кинопрокатчики.

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