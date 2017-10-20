«Ла-Ла-Ленд 2049». В Сети соединяют два выдающихся фильма с Райаном Гослингом

«Ла-Ла-Ленд 2049». В Сети соединяют два выдающихся фильма с Райаном Гослингом

Пару недель назад в прокат вышел «Бегущий по лезвию 2049» — научно-фантастический блокбастер Дени Вильнёва, продолжение культового фильма Ридли Скотта. Многие поклонники картины нашли кое-что общее у «Бегущего по лезвию 2049» с другим выдающимся фильмом этого года — «Ла-Ла-Лендом» (в России мюзикл Дэмиена Шазелла вышел только в 2017 году). Точкой соприкосновения стал актёр Райан Гослинг, который сыграл главных героев в обеих картинах. И порой его образы в разных фильмах были настолько похожи, что зрителям пришло в голову совместить эти две вселенные.

Встречайте, «Ла-Ла-Ленд 2049» в постерах и видео!

Некоторые пользователи соединили музыку и видеоряд:

У кого-то это получилось удачнее:

Но лучшее видео смонтировал пользователь TheDoctorOfWill. Он очень органично соединил звуковой ряд обеих картин и добавил парочку неожиданных спецэффектов: