«Лабиринт Фавна» вернётся в формате 3D. Вот что об этом сказал Дель Торо

При переносе в 3D есть два варианта: быстрый или хороший. Я выбрал хороший. Когда мы говорили с Джимом Кэмероном об этом переносе, он сказал: «Если потратишь на это меньше 300 дней, я тебя убью». Потому что надо потратить время — каждый элемент делается вручную. Решения принимает человек. Мы переделываем некоторые элементы, ремиксуем в «Атмосе» и делаем новую цветокоррекцию. Я сказал: «Абсолютно никакого проклятого ИИ! Мы пытаемся сохранить красоту и искупительную силу искусства. Дело не в том, кто получит работу. Мы сохраняем наследие искусства. Если мы отрежем целое поколение людей от изучения ремесла, то отрежем всю остальную историю от этого медиума — чтобы что?