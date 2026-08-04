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«Лабиринт Фавна» вернётся в формате 3D. Вот что об этом сказал Дель Торо

Кот-император
4 августа 10:00
107
1 минута на чтение
В этом году фильму «Лабиринт Фавна» исполняется 20 лет, и по этому случаю его повторно выпустят в кинотеатрах в специальной версии, конвертированной в 3D. Режиссёр Гильермо дель Торо рассказал, как создавалась эта версия:
Гильермо Дель Торо
При переносе в 3D есть два варианта: быстрый или хороший. Я выбрал хороший. Когда мы говорили с Джимом Кэмероном об этом переносе, он сказал: «Если потратишь на это меньше 300 дней, я тебя убью». Потому что надо потратить время — каждый элемент делается вручную. Решения принимает человек. Мы переделываем некоторые элементы, ремиксуем в «Атмосе» и делаем новую цветокоррекцию. Я сказал: «Абсолютно никакого проклятого ИИ! Мы пытаемся сохранить красоту и искупительную силу искусства. Дело не в том, кто получит работу. Мы сохраняем наследие искусства. Если мы отрежем целое поколение людей от изучения ремесла, то отрежем всю остальную историю от этого медиума — чтобы что?

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Александр Гагинский

13.04.2026

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Если чем и порадовало начало нового столетия, то подъёмом фэнтези в кино и на ТВ.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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