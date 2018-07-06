Кинокомпания Legendary Entertainment запускает в производство полнометражный фильм по мотивам популярной аниме-франшизы Gundam. Об этом представители компании рассказали на фестивале Anime Expo 2018.

Вместе с Legendary над адаптацией поработает японская студия Sunrise, создатели оригинального аниме-сериала, они будут курировать съёмочный процесс. Исполнительным продюсером проекта выступает Кейл Бойтер, на счету которого ряд прохладно принятых картин вроде «Путешествие к центру Земли», «Тихоокеанский рубеж 2» и «Монстр-траки». Сценариста и режиссёра у фильма пока нет.

Первый аниме-сериал во вселенной Gundam вышел в 1979 году, он назывался Mobile Suit Gundam (также известен как Gundam 0079). Действие сюжета разворачивается в отдалённом будущем, когда человечество отправилось в космос колонизировать новые миры. Вскоре колонии начали войну за независимость от Земли, и главным оружием в этой войне выступили пилотируемые роботы.

Аниме-сериал получил известность по всему миру и превратился в многомиллиардную франшизу с игрушками, мангой, анимационными фильмами, играми и книгами. Вселенная оказала огромное влияние на жанр «меха» и популяризировала его. Режиссёр Гильермо Дель Торо поставил первую часть «Тихоокеанского рубежа» под вдохновением аниме-сериала. А в фильме Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» можно увидеть камео робота RX-78 Gundam.