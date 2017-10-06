И… ещё одна попытка вытащить сольный фильм про Гамбита — персонажа из комиксов «Люди Икс» — из производственного ада. Издание Deadline сообщает, что режиссёр Гор Вербински («Пираты Карибского моря», «Лекарство от здоровья») ведёт переговоры со студией Fox, которая предлагает ему кресло постановщика.

Фильм про Гамбита уже давно находится в планах у «Фоксов», но с ним постоянно что-то случается. В августе 2016 года режиссёр Даг Лайман («Грань будущего») покинул проект. Однако актёр Ченнинг Татум всё ещё числится кандидатом на главную роль и одним из продюсеров фильма. Кроме него, продюсером выступает Саймон Кинберг (продюсер «Дэдпула» и сценарист «Людей Икс: Дни минувшего будущего»). Сценарий к Гамбиту написал Джошуа Зитумер («Робокоп» 2014 года).

Кроме того, издание Evening Standards сообщает, что актёр Дэниэл Крейг может сыграть Злыдня (The Sinister) — главного, как можно догадаться из прозвища, злодея фильма. Пока что Крейг ведёт переговоры. Издание пишет, что Злыдень может появиться не только в сольном фильме про Гамбита, но и в дальнейших картинах про Людей Икс.

Настоящее имя Злыдня — Натаниэль Эссекс. Он родился в Лондоне XIX века и стал учёным, который скрещивал людей и животных, а позже поступил на службу к мутанту Апокалипсису. Тот даровал Эссексу невообразимые силы, включая телекинез, телепатию и бессмертие.

Впервые персонаж появился в небольшом камео в исполнении Тэйлора Китча ещё в 2009 году — в фильме «Люди Икс: Начало — Росомаха».