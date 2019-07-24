«Левада-центр» провёл исследование, в котором расспросил жителей России о просмотренных современных зарубежных сериалах. Оказалось, что примерно 2/3 респодентов смотрели хотя бы один такой проект.
Вот каким получился список самых популярных сериалов:
- «Игра престолов» (27%)
- «Шерлок» (25%)
- «Доктор Хаус» (24%)
- «Чернобыль (22%)
- «Остаться в живых» (22%)
Из всех опрошенных примерно треть не смотрит современных зарубежные сериалы вообще. Это значение выше у тех, кто вообще не пользуется интернетом — 62%. А среди тех, кто выходит в интернет каждый день, сериалы не смотрят 23%.
Социологи проводили опрос с 27 июня по 4 июля. В репрезентативную выборку попало 1608 человек, жители как городских, так и сельских районов из 137 населённых пунктов (все старше 18 лет).
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Разработчики программы также поделились статистикой самых популярных архетипов и заклинаний из книги Xanathar’s Guide to Everything.
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