«Левада-центр» провёл исследование, в котором расспросил жителей России о просмотренных современных зарубежных сериалах. Оказалось, что примерно 2/3 респодентов смотрели хотя бы один такой проект.

Вот каким получился список самых популярных сериалов:

«Игра престолов» (27%)

«Шерлок» (25%)

«Доктор Хаус» (24%)

«Чернобыль (22%)

«Остаться в живых» (22%)

По данным исследователей, женщины чаще мужчин выбирали «Доктора Хауса» (28% и 20% соответственно), а мужчинам больше понравилась «Игра престолов» (30% и 24% опрошенных соответственно).

Из всех опрошенных примерно треть не смотрит современных зарубежные сериалы вообще. Это значение выше у тех, кто вообще не пользуется интернетом — 62%. А среди тех, кто выходит в интернет каждый день, сериалы не смотрят 23%.

Социологи проводили опрос с 27 июня по 4 июля. В репрезентативную выборку попало 1608 человек, жители как городских, так и сельских районов из 137 населённых пунктов (все старше 18 лет).