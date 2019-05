Исследование: самое популярное имя в приложении-помощнике D&D Beyond — Боб

Разработчики приложения-помощника Beyond для игр Dungeons & Dragons во время стрима поделились забавной статистикой. Авторы показали список самых популярных имён персонажей, а также рассказали, какой архетип и заклинание игроки выбирают своим героям чаще всего — на основе книги-дополнения Xanathar’s Guide to Everything.

Выяснилось, что чаще всего персонажей называют просто… Боб!

Также удивительно, что многие игроки дают своим персонажам имена по названию классов — Бард или Жрец. Можно предположить, что так называют тестовых персонажей, а не реальных — скажем, если вы захотели создать жреца и посмотреть его список заклинаний. Кроме того, в списке много типично фэнтезийных имён или прозвищ вроде Эш («Пепел»), Луна, Никс, Рейвен («Ворон»), Эмбер («Тлеющий уголь»), Шэдоу («Тень»).

А вот так выглядит статистика архетипов из книги-дополнения. С большим отрывом лидирует Ведьмовский клинок (hexblade) — архетип колдуна (warlock). За ним расположились архетипы чародея (Sorcerer): Divine Soul (Божественная душа), Shadow Magic (Теневая магия).

А на следующем графике можно увидеть самые популярные заклинания из этой книги-дополнения. На первом месте идёт «Слово сияния» (Word of Radiance) — молитва (0-й уровень) для жрецов, которая позволяет наносить 1d6 пунктов урона всем существам в пределах 5 футов, то есть вокруг заклинателя.

За наводку спасибо сообществу «Dungeons & Dragons для всех!».

21 мая в продажу выходит следующая книга-дополнение для D&D — «Призраки Солтмарша» (Ghosts of Saltmarsh). Она посвящена морским приключениям и представляет собой сборник старых сюжетов, адаптированных для пятой редакции.