Исследование: самое популярное имя в приложении-помощнике D&D Beyond — Боб Кот-редактор 17.05.2019 Новости, Яндекс 311 1 минута на чтение Разработчики приложения-помощника Beyond для игр Dungeons & Dragons во время стрима поделились забавной статистикой. Авторы показали список самых популярных имён персонажей, а также рассказали, какой архетип и заклинание игроки выбирают своим героям чаще всего — на основе книги-дополнения Xanathar’s Guide to Everything. Выяснилось, что чаще всего персонажей называют просто… Боб! Также удивительно, что многие игроки дают своим персонажам имена по названию классов — Бард или Жрец. Можно предположить, что так называют тестовых персонажей, а не реальных — скажем, если вы захотели создать жреца и посмотреть его список заклинаний. Кроме того, в списке много типично фэнтезийных имён или прозвищ вроде Эш («Пепел»), Луна, Никс, Рейвен («Ворон»), Эмбер («Тлеющий уголь»), Шэдоу («Тень»). А вот так выглядит статистика архетипов из книги-дополнения. С большим отрывом лидирует Ведьмовский клинок (hexblade) — архетип колдуна (warlock). За ним расположились архетипы чародея (Sorcerer): Divine Soul (Божественная душа), Shadow Magic (Теневая магия). А на следующем графике можно увидеть самые популярные заклинания из этой книги-дополнения. На первом месте идёт «Слово сияния» (Word of Radiance) — молитва (0-й уровень) для жрецов, которая позволяет наносить 1d6 пунктов урона всем существам в пределах 5 футов, то есть вокруг заклинателя. За наводку спасибо сообществу «Dungeons & Dragons для всех!». 21 мая в продажу выходит следующая книга-дополнение для D&D — «Призраки Солтмарша» (Ghosts of Saltmarsh). Она посвящена морским приключениям и представляет собой сборник старых сюжетов, адаптированных для пятой редакции. Читайте также Все книги Dungeons & Dragons 5-й редакции: миры, приключения и дополнения 09.05.2019 Первая часть объёмного материала, посвящённого пятой редакции D&D. Рассказываем обо всех вышедших книгах, в том числе дополнениях и путеводителях по мирам. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: