Новая книга Виктора Пелевина выйдет в 2025 году

Издательство «Эксмо» объявило, что двадцать вторая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2025 года.
Писатель уже сдал рукопись, однако название романа, детали сюжета и обложку раскроют позднее.
Роман появится не только в обычных книжных магазинах, но и в сервисах «Яндекс Книги» (по подписке) и «Литрес» (можно будет купить отдельно).
Поражающие нас истории и песни, от которых выступают слезы, приходят не от людей. Даже их продавцы не знают, откуда они берутся. Но если они трогают твое сердце и тебе хочется увидеть впереди свет, это значит, что он уже горит у тебя внутри.
Предзаказ откроется в ближайшее время.
