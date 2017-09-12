В Сети появился трейлер отечественного сериала «Лучше, чем люди». Это уже вторая версия шведского телесериала «Настоящие люди». Первая — американское шоу «Люди» (Humans) от каналов Channel4 и AMC. Вот как выглядит отечественный ремейк:

Его сюжет мало чем отличается от сюжета американской адаптации. В недалёком будущем корпорация создаёт андроидов для работы и услужения людям. Робот Ариса попадает в семью и становится няней для девочки. Вскоре выясняется, что Ариса — внештатная модель — начинает осознавать себя как личность.

Шоу выйдет на сервисе Start — российском аналоге онлайн-кинотеатра Netflix. Компания Yellow, Black & White инвестировала в проект 1 миллиард рублей — эти деньги пойдут на создание кино- и сериальных проектов. Start запустят уже в конце октября.

Ранее в Сети появился трейлер отечественного ремейка драматического сериала «Бесстыдники» (Shameles). Вот здесь можно его посмотреть (осторожно, мат).

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