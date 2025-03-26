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Люди Икс, Татум и Хиддлстон — объявлен каст фильма «Мстители: Судный день»

Андрей Квасков
26 марта 23:45
2 минуты на чтение
Marvel объявила актерский состав фильма «Мстители: Судный день» в рамках трансляции. В будущем блокбастере точно появятся:
  • Роберт Дауни-младший — Доктор Дум
  • Крис Хемсворт — Тор
  • Ванесса Кирби — Сью Шторм
  • Энтони Маки — Капитан Америка
  • Себастиан Стэн — Зимний Солдат
  • Пол Радд — Человек-муравей
  • Летиша Райт — Чёрная Пантера
  • Уайатт Рассел — Агент США
  • Эбон Мосс-Бакрак — Существо
  • Симу Лю — Шан-Чи
  • Флоренс Пью — Елена Белова
  • Теноч Уэрта — Намор
  • Келси Грэммер — Зверь
  • Льюис Пуллман — Часовой
  • Дэнни Рамирес — Сокол
  • Джозеф Куинн — Человек-факел
  • Дэвид Харбор — Красный Страж
  • Уинстон Дьюк — М'Баку
  • Ханна Джон-Кэймен — Призрак
  • Том Хиддлстон — Локи
  • Патрик Стюарт — Профессор Икс
  • Иэн Маккеллен — Магнето
  • Алан Камминг — Ночной Змей
  • Ребекка Ромейн — Мистик
  • Джеймс Марсден — Циклоп
  • Ченнинг Татум — Гамбит
  • Педро Паскаль — Мистер Фантастик
Ранее также было подтверждено, что Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен не появится даже в «Секретных войнах». «Мстители: Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027-го.

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Андрей Квасков
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