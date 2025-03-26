Люди Икс, Татум и Хиддлстон — объявлен каст фильма «Мстители: Судный день»

Marvel объявила актерский состав фильма «Мстители: Судный день» в рамках трансляции. В будущем блокбастере точно появятся:

Ранее также было подтверждено, что Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен не появится даже в «Секретных войнах». «Мстители: Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027-го.