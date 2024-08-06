Луис Партридж из «Энолы Холмс» сыграет в «Хрониках Нарнии»

Похоже, производство «Хроник Нарнии» от Netflix набирает обороты: звезда «Энолы Холмс» Луис Партридж присоединился к актерскому составу.

Кого сыграет актер, пока не уточняется. Но внешне он подошел бы на роль Эдмунда, например.

За проект отвечает режиссер Грета Гервиг, известная по «Барби» и «Маленьким женщинам». Согласно контракту, она снимет как минимум два фильма во франшизе.

Напомним, Netflix получил права на «Хроники Нарнии» еще в 2018 году. Онлайн-кинотеатр хочет выпускать как фильмы, так и сериалы.

У грядущего фильма нет даты выхода. Его съемки начнутся не раньше конца 2024 года.

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