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Луис Партридж из «Энолы Холмс» сыграет в «Хрониках Нарнии»
Дмитрий Кинский
3 сентября 13:56
193
1 минута на чтение
Похоже, производство «Хроник Нарнии» от Netflix набирает обороты: звезда «Энолы Холмс» Луис Партридж присоединился к актерскому составу.
Кого сыграет актер, пока не уточняется. Но внешне он подошел бы на роль Эдмунда, например.
За проект отвечает режиссер Грета Гервиг, известная по «Барби» и «Маленьким женщинам». Согласно контракту, она снимет как минимум два фильма во франшизе.
Напомним, Netflix получил права на «Хроники Нарнии» еще в 2018 году. Онлайн-кинотеатр хочет выпускать как фильмы, так и сериалы.
У грядущего фильма нет даты выхода. Его съемки начнутся не раньше конца 2024 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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