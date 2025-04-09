Лютоволки — теперь реальность. Ученые создали животных с ДНК вымершего волка





Щенки получили имена Ромул, Рем и Дейенерис. Для «воскрешения» ученые извлекли древнюю ДНК из зуба возрастом 13 000 лет и черепа возрастом 72 000 лет. Они внесли в геном серого волка Canis lupus несколько мутаций, которые должны были придать животному черты ужасного волка: белую шерсть, больший размер и вес, а также более крупные зубы и челюсти.





Несмотря на это некоторые ученые скептически относятся к заявлению Colossal Biosciences, утверждая, что выведенные животные — генетически модифицированные серые волки, а не точная копия вымершего вида. Они подчеркивают, что без полного генома ужасного волка невозможно воссоздать полностью.





Компания также планирует использовать подобные технологии для восстановления других вымерших видов, таких как шерстистый мамонт.







Джордж Мартин уже успел сделать фото с Ромулом и Ремом благодаря Питеру Джексону, который инвестировал в стартап:

Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences смог воссоздать ужасного волка (Aenocyon dirus), жившего в Северной Америке и вымершего более 10 тысяч лет назад. Именно этот вид послужил вдохновением для создания лютоволков из «Игры престолов».