Совсем недавно портал Variety поговорил с представителями EuropaCorp — студией французского кино, которую основал режиссёр Люк Бессон. Компания занимается как кинопроизводством, так и распространением французских лент. В их числе была и недавняя новинка Бессона «Валериан и Город тысячи планет», разгромленная критиками и провалившаяся в прокате. Журналисты поинтересовались дальнейшими планами студии, и её представители рассказали, что компания готовит сиквел фильма «Люси», а Люк Бессон уже написал сценарий.

Закономерно, что об этом написали десятки и сотни западных и отечественных СМИ, в том числе и «Мир фантастики».

Однако вскоре что-то пошло не так. Режиссёр обвинил издания в публикации фейковой информации. Гневную тираду Бессон опубликовал у себя на странице в Фейсбуке сразу на французском и на английском языках.

Дорогие журналисты.

Вы делаете великую работу, признанную и полезную. Вы расследуете, собираете перекрёстную информацию, проверяете её, чтобы потом всё, что вы услышали от спикера, донести до остальных.

Я хвалю вас за то, что вы рассказываете, предотвращаете, информируете и даже расшифровываете…

Но это всё было до. До появления Интернета и вашей необузданной и идиотской гонкой за сенсациями.

Не важно, правильная это информация или нет — главное, первыми об этом написать.

К чёрту этику и мораль. Режиссёр Люк Бессон

Рассерженный постановщик припомнил журналистам, что тем не понравились «фильмы, которые мы делаем для вас». А ещё он уточнил, как обстоят дела со второй частью «Люси»:

Под запись: я не работаю над «Люси 2». Ни вчера, ни завтра. Люк Бессон

В конце-концов, Бессон выразил надежду, что журналисты будут уважать себя и начнут работать лучше.