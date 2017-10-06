Совсем недавно портал Variety поговорил с представителями EuropaCorp — студией французского кино, которую основал режиссёр Люк Бессон. Компания занимается как кинопроизводством, так и распространением французских лент. В их числе была и недавняя новинка Бессона «Валериан и Город тысячи планет», разгромленная критиками и провалившаяся в прокате. Журналисты поинтересовались дальнейшими планами студии, и её представители рассказали, что компания готовит сиквел фильма «Люси», а Люк Бессон уже написал сценарий.
Закономерно, что об этом написали десятки и сотни западных и отечественных СМИ, в том числе и «Мир фантастики».
Однако вскоре что-то пошло не так. Режиссёр обвинил издания в публикации фейковой информации. Гневную тираду Бессон опубликовал у себя на странице в Фейсбуке сразу на французском и на английском языках.
Дорогие журналисты.
Вы делаете великую работу, признанную и полезную. Вы расследуете, собираете перекрёстную информацию, проверяете её, чтобы потом всё, что вы услышали от спикера, донести до остальных.
Я хвалю вас за то, что вы рассказываете, предотвращаете, информируете и даже расшифровываете…
Но это всё было до. До появления Интернета и вашей необузданной и идиотской гонкой за сенсациями.
Не важно, правильная это информация или нет — главное, первыми об этом написать.
К чёрту этику и мораль.
Режиссёр Люк Бессон
Рассерженный постановщик припомнил журналистам, что тем не понравились «фильмы, которые мы делаем для вас». А ещё он уточнил, как обстоят дела со второй частью «Люси»:
Под запись: я не работаю над «Люси 2». Ни вчера, ни завтра.
Люк Бессон
В конце-концов, Бессон выразил надежду, что журналисты будут уважать себя и начнут работать лучше.
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Режиссёру «всё равно», что продолжения могут не увидеть свет.
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